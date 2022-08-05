ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф

Фото: Минобороны РФ

Российские воздушно-космические силы обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в ходе воздушного патрулирования в Сирии, передает РИА Новости.

"Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая", – рассказали в министерстве обороны России.

По данным ведомства, террористы базируются в зоне Эт-Танф. Там их снабжают и обучают инструкторы сил специальных операций армии США.

Экипажи армейской авиации уничтожили боевиков, которые совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии, действуя из пустыни.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром сообщил, что США захватили и удерживают контроль над некоторыми районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды. Пребывание в регионе американских военных Шойгу назвал нарушением международных норм.