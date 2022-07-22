США удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добывают углеводороды – Шойгу

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Соединенные Штаты захватили и удерживают контроль над некоторыми районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром.

По его словам, в этих местах происходит фактическое воровство полезных ископаемых у суверенного государства. Он напомнил, что американские военные уже длительное время находятся на территории Сирии.

"Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований", – говорится на сайте Минобороны.

Министр обороны указал на незаконность односторонних санкций США против сирийского правительства. По его мнению, введенные ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в регионе.

Шойгу отметил важность поддержания режима прекращения огня в стране.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам. По его словам, в стране почти 90% людей живут за чертой бедности. Президент РФ подчеркнул, что нельзя политизировать гуманитарную помощь этой стране. По его мнению, она должна идти через официальные власти.

