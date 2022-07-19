РФ, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

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Владимир Путин заявил, что участники трехстороннего саммита в Тегеране приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, согласно которому сирийский кризис можно решить только с помощью дипломатии. Об этом пишет РИА Новости.

"Государства тройки разделяют мнение, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", – сказал он.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

На трехсторонней встрече в Тегеране президент РФ заявил о деструктивной линии Запада в Сирии. Он отметил, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. По мнению российского лидера, во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами.