Стоимость авиабилетов на рейсы из РФ за границу снизилась в 4–10 раз

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Стоимость авиабилетов на перелеты из России за границу стала меньше в 4–10 раз в зависимости от направления в сравнении с концом сентября 2022 года. Например, цена за рейс из РФ в Турцию уменьшилась в семь раз, а в Армению – в 30 раз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"26 сентября самое доступное по цене предложение авиабилетов из Москвы в Ереван оценивалось в 380 тысяч за человека в одну сторону. Билеты на 26 октября по этому направлению сейчас стоят от 13 тысяч рублей за человека в одну сторону на прямой рейс и от 12 тысяч – за билет из Москвы со стыковкой в Сочи", – рассказали в АТОР.

Кроме того, на данный момент перелет из столицы России в Дубай обойдется в 34,7 тысячи рублей. В конце сентября такой билет стоил порядка 173 тысяч рублей. Уточняется, что прямые перелеты до крупнейшего города в ОАЭ все еще достаточно дорогие – стоимость за один билет начинается от 51 тысячи рублей.

Рейсы в Стамбул стали дешевле в семь раз. На данный момент вылет из Москвы или Санкт-Петербурга в столицу Турции будет стоить от 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы до 46 евро или долларов. Речь идет о сумме, которую взимает авиакомпания. Плату пришлось повысить из-за роста расходов на выполнение этих операций, объяснили в "Аэрофлоте".

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