Названы самые популярные города для путешествий среди российских студентов

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Наиболее популярным российским направлением среди молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет стала Москва. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Доля бронирований на Москву составила порядка 31,8%, Санкт-Петербург – 14,8%, Сочи – 6,1%. Популярностью у российских студентов также пользуются Махачкала (3,7%), Минеральные Воды (3,4%), Екатеринбург (3,2%), Казань (3,1%) и другие направления.

Востребованным зарубежным направлением является Ереван (13,6%). Второе и третье места заняли Стамбул (10,4%) и Бишкек (7,8%).

Исследование также показало, что 58,8% российских студентов не планируют путешествия заранее. Они оформляют бронирования максимум за неделю до назначенной даты поездки.

Ранее желающих отправиться в страны Евросоюза предупредили о прекращении выдачи шенгенских виз более чем на год. Россиянам со слабой визовой историей могут одобрить шенген только на срок поездки. Самые жесткие требования к оформлению виз на данный момент предъявляют Германия, Словения и Мальта, сообщили в АТОР.



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