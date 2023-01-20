Вице-президент АТА рассказал, почему россияне выбирают курорты Таиланда

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Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал, почему Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

С 1 по 15 января королевство посетили 99 593 россиянина, что является лучшим результатом среди всех государств. Второе место по количеству прибытий занимают граждане Малайзии, а третье – корейцы. По словам Мкртчяна, сейчас Таиланд так популярен среди россиян из-за того, что там наиболее комфортная температура воздуха для пляжного отдыха.

"Вчера ночью в египетской Хургаде было всего 15, в Дубае – 17, а в Таиланде – 28. При этом Таиланд обойдется в два раза дороже Египта. Поездка из Москвы в Египет на двоих на неделю по системе все включено стоит 80 000 рублей, а в Таиланд – 160 000, и то там будет только двухразовое питание", – рассказал он.

Мкртчян добавил, что туристов подкупает качество отдыха в Таиланде и возможность купаться все время, в отличие от Египта, где недорого, но прохладно. Также в Египте сервис в пятизвездочных отелях хуже, чем в Таиланде.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия пока держится на первом месте и из-за отсутствия массового наплыва китайцев в Таиланд. Как только они поедут, то россиян с пьедестала почета подвинут. Китай готов отправлять в Таиланд 100 рейсов в день, из России же летают порядка 50 рейсов.

Еще одна причина популярности Таиланда в том, что из РФ туда есть прямые рейсы, в отличие от стран с похожим климатом, среди которых Индонезия, Вьетнам и Малайзия.

"Если брать комфорт и логистику, как добраться, то у нас из того же Владивостока или Хабаровска 4–5 часов полета. Поэтому Таиланд для Дальнего Востока и Сибири практически домашний курорт", – заключил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменил требование, согласно которому въезжающие в королевство иностранцы должны предъявлять сертификат о полной вакцинации от коронавируса.

Решение вступило в силу с 9 января и распространилось на все ввозные рейсы. В королевстве объяснили это тем, что во всех странах мира, по мнению тайских властей, иммунизация населения проводится в достаточном объеме.

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