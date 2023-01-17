Россиянам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года – АТОР

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Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о негативных последствиях ужесточения правил въезда в Евросоюз в части оформления и получения шенгенских виз. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По оценкам туроператоров, на процессе оформления документов сказываются многочисленные санкции и визовые ограничения.

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз", – рассказал представитель одного из российских туроператоров.

Эксперт отметил, что лучшим исходом является оформление многократной визы на шесть месяцев или год, в то время как визы на два, три и пять лет практически исключены. Для тех, у кого слабая визовая история, срок разрешения на въезд может охватить исключительно даты поездки.

Согласно данным специалистов, четкой закономерности в процедуре выдачи виз в Европу в настоящее время не существует, это "сродни лотерее". Туроператоры добавили, что наибольшую лояльность к россиянам проявляют Франция и Италия. Однократные визы легче получить в Австрии, Венгрии.

Самые жесткие требования к оформлению виз на данный момент предъявляют Германия, Словения и Мальта. Для посещения этих стран россиянам потребуются счет в банке, работающем на территории ЕС, и страховка от европейской компании.

Ранее в АТОР сообщили, что среднее время ожидания при оформлении шенгенской визы составляет 2,5 недели. Как отметили в ассоциации, после прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме со стороны Евросоюза сроки оформления шенгенов не увеличились.

Однако туроператоры сообщили о росте отказов. Они уточнили, что большая часть отказов при получении шенгенских виз вызвана недостаточным количеством денежных средств на счетах заявителей.



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