В посольстве Китая заявили, что россияне уже могут оформлять туристические визы в страну

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

У граждан России в настоящее время есть возможность подачи заявления на оформление туристических виз в Китай, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Единственное ограничение – не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет", – цитирует его ТАСС.

Ранее министерство культуры и туризма Китая сообщило, что с 6 февраля 2023 года КНР возобновит поездки для организованных групп в Россию и другие страны мира.

В списке стран, которые станут доступны гражданам Китая, значатся Аргентина, Египет, Куба, Швейцария, ЮАР, Шри-Ланка, Таиланд и другие государства.



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