Минэкономики проработает механизм курортного сбора в РФ

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Минэкономики РФ проработает базу для введения курортного сбора в России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в туристической отрасли.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что новая законодательная мера прорабатывается ведомством, но согласовать ее могут не ранее конца 2023 года.

По мнению эксперта, туристический сбор в редакции Минэкономики может получить форму налогового платежа, интегрированного в стоимость проживания. Полученные средства могли бы быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и создание точек притяжения.

Курортный сбор существует в качестве эксперимента в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер выплаты разнится: в Сочи и Белокурихе туристам требуется заплатить 50 рублей в сутки, в Кисловодске – 100 рублей.

Член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников отметил, что в Краснодарском крае за 2022 год курортный сбор заплатил лишь каждый пятый гость. По его мнению, введение курортного сбора неуместно из-за упавшей рентабельности гостиничного бизнеса.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что участники отрасли не поддерживают введение курортного сбора. Отельеры в регионах, где уже действует этот механизм, негативно отзываются о высоких административных затратах, очередях при заселении и имиджевых потерях.

Ранее депутат Госдумы Андрей Марков представил законопроект, дающий всем регионам право введения курортного сбора в 100 рублей. В марте 2023 года этот документ был снят с рассмотрения.

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