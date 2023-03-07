Путин поручил отменить НДС с продаж туров по России до середины 2027 года

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Владимир Путин поручил правительству принять законодательные поправки, согласно которым туроператоры будут освобождены от уплаты НДС с продаж туров по России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, льгота введена с 1 января 2023 года и будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится в том числе на въездной туризм в РФ.

Срок исполнения поручения президента правительством установлен до 1 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что курортный сбор могут распространить на все регионы России. Согласно готовящейся инициативе, ознакомиться с которой Госдума может уже в этом месяце, регионам разрешат самостоятельно определять необходимость и размер сбора.



Продажи летних туров на внутренние направления выросли почти в 2 раза

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