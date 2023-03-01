Курортный сбор предложили распространить на все регионы России

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Курортный сбор могут распространить на все регионы России. По информации газеты "Известия", соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже в марте этого года.

Так, предлагается разрешить всем регионам самостоятельно ввести туристический сбор и определить его размер.

Один из авторов инициативы, депутат Андрей Марков рассказал, что законопроект был внесен еще летом прошлого года. По его словам, это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты. Законопроект также отправили на отзыв в регионы – две трети субъектов его поддержали.

"Несмотря на продление эксперимента по курортному сбору, многие регионы считают важным такое право, а собранные деньги они могли бы направлять на развитие туристической инфраструктуры", – добавил депутат.

В пояснительной записке к законопроекту также указываются финансовые итоги эксперимента по курортному сбору. Так, за 2018–2021 годы в Алтайском крае было собрано 115,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 538,1 миллиона рублей, в Ставропольском крае – 904,5 миллиона рублей. При этом на тот момент размер сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека.

Законопроект также предлагает установить минимальный размер курортного сбора в 100 рублей за сутки. Платить его должны будут только совершеннолетние россияне, за исключением 19 льготных категорий граждан, которые будут освобождены от сбора (инвалиды, спортсмены, участники ВОВ и другие).

В ноябре прошлого года в Госдуме предложили ввести курортный сбор для туристов, которые отправляются отдыхать за рубеж. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, необходимо стимулировать людей отдыхать у себя в стране.

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