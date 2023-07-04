В Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с 1 апреля

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора, который начнут взимать с туристов с апреля следующего года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В соответствии с законом "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора", с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что закон вступит в силу уже с 1 октября текущего года, однако до 1 апреля 2024 года ставка сбора будет нулевой, после размер сбора составит 100 рублей с человека, он будет выплачиваться за проживание в гостинице города.

Сотрудники пресс-службы добавили, что есть ряд льготных категорий граждан, которые будут освобождены от сбора, среди них – сотрудники, которые постоянно работают на территории Санкт-Петербурга на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО) и многодетные семьи.

Средства, которые поступят в бюджет города от курортного сбора, будут направлены на финансирование благоустройства, ремонта, реставрации и на другие работы, связанные с объектами курортной инфраструктуры, добавляют власти.

Ранее сообщалось, что курортный сбор могут распространить на все регионы России. Один из авторов инициативы, депутат Андрей Марков рассказал, что законопроект был внесен еще летом прошлого года. По его словам, это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты. Законопроект также отправили на отзыв в регионы – две трети субъектов его поддержали.

В пояснительной записке к законопроекту также указывались финансовые итоги эксперимента по курортному сбору. Так, за 2018–2021 годы в Алтайском крае было собрано 115,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 538,1 миллиона рублей, в Ставропольском крае – 904,5 миллиона рублей. При этом на тот момент размер сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека.



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