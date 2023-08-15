Аксенов назвал неактуальным вопрос введения курортного сбора в Крыму до завершения СВО

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До того момента, пока спецоперация не подойдет к финалу, вопрос введения курортного сбора на территории Крыма не актуален. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале.

"Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее", – отметил он.

Глава Крыма добавил, что сейчас власти ждут завершения сезона. После этого они изучат работу компаний туротрасли в этом году, после чего проработают дополнительные меры поддержки отельеров полуострова.

Ранее Владимир Путин распорядился наделить российские регионы правом вводить курортный сбор. Глава государства заявил, что меру следует реализовать, опираясь на опыт, полученный в ходе применения программы в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус".

В Минэкономразвития РФ уточнили, что курортный сбор является добровольной мерой. Главы субъектов будут самостоятельно решать, утверждать ли его в регионе или воздержаться.