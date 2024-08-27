РСТ предложил отменить нижнюю планку ставки туристического налога

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предложили отменить нижнюю планку ставки туристического налога в 100 рублей, поскольку она предоставляет неравные условия для гостиниц различных категорий звездности, передает "Интерфакс".

Президент РСТ Илья Уманский пояснил, чтобы уложиться в рамки турналога, который должен в 2025 году составить не более 1%, но не менее 100 рублей за номер, стоимость ночи должна быть не меньше 10 тысяч рублей.

"Это уровень гостиниц премиального класса – 5* и 5* де люкс. При этом значительная часть гостиниц без звезд или 1–3* предлагают размещение по более низким ценам. Соответственно, их налог с оборота еще больше превысит 1%", – рассказал Уманский.

В связи с этим РСТ предлагает изменить формулу подсчета турналога в 2025 году: убрать нижний порог "не менее 100 рублей", а оставить лишь верхний – не более 1%.

В объединении считают, что вводимый турналог не учитывает специфики оказания услуг в гостиничной сфере, создавая еще один диспаритет: чем ниже объем дополнительных затрат и услуг оказывает средство размещения туристу, тем меньший налог будет им уплачен.

Согласно закону о совершенствовании налоговой системы, с 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который заменит курортный сбор. В следующем году налог составит 1% от стоимости услуг размещения, а к 2029 году ставка должна достичь 5%.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных. Это означает, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток. Средства идут на развитие туристической инфраструктуры города.

