Причиной смерти звезды "Эйфории" Эрика Дэйна стал боковой амиотрофический склероз

Американский актер, звезда сериалов "Зачарованные", "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер на 54 году жизни. У него было неизлечимое заболевание нервной системы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Искра, озорство и нежность"

Фото: legion-media.com/AdMedia/Kevan Brooks

О смерти звезды Голливуда, 53-летнего Эрика Дэйна, СМИ сообщили 20 февраля со ссылкой на заявление семьи актера. Звезда "Анатомии страсти" и "Зачарованные" скончался накануне днем в одной из больниц Лос-Анджелеса в окружении жены, двоих дочерей и близких друзей. Причиной стал боковой амиотрофический склероз (БАС) – неизлечимое заболевание нервной системы, которое постепенно вызывает паралич мышц.





из заявления семьи актера Нам будет его очень не хватать, и мы всегда будем с любовью вспоминать его. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которые он получил.

Кроме того, в заявлении сказано, что актер способствовал большей осведомленности о болезни и проведению исследований, мечтая помочь другим людям, которые столкнулись с этим заболеванием.

Исполнительница одной из главных ролей в "Зачарованных" Алисса Милано выразила соболезнования в своих соцсетях и поделилась воспоминаниями об Эрике.

"У него было острое чувство юмора, как бритва. Он любил абсурдность вещей. Он любил ловить людей врасплох. <...> В нем были искра, озорство и нежность, которую он хранил, но никогда не скрывал", – отметила актриса.

Журналист и публицист Мария Шрайвер написала, что Дэйн "использовал свой голос, чтобы рассказать миру, каково жить с БАС".

В свою очередь, актер Эштон Катчер тоже эмоционально отреагировал на смерть коллеги.

"Скучаем по тебе, дружище. Продолжим бороться, чтобы победить БАС", – опубликовал соболезнования актер в соцсетях.

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев назвала Эрика добрым, щедрым и увлеченным своим делом.





Нина Добрев актриса Он заставлял каждого на съемочной площадке чувствовать себя замеченным. БАС – жестокая и беспощадная болезнь. Пусть его память вдохновит на дальнейшие исследования, повышение осведомленности и прогресс в поиске лекарства.

Дэйну диагностировали БАС около года назад. В апреле 2025-го он впервые рассказал журналистам о недуге. Тогда звезда "Эйфории" отметил, что не планирует завершать актерскую карьеру.

"Я чувствую себя счастливым, потому что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку", – сказал актер.

Он также говорил журналистам, что первые симптомы болезни заметил еще летом 2024-го, которые проявились слабостью в правой руке. Поначалу звезда "Зачарованных" не придал этому значения, списав все на усталость. Однако уже через несколько недель актер почувствовал себя хуже и обратился к врачам. Спустя 9 месяцев ему поставили диагноз.

В июне 2025-го звезда Голливуда рассказал прессе, что у него больше не двигается правая рука. Вскоре начались проблемы с речью, а осенью СМИ сообщили, что актер не может передвигаться без инвалидного кресла.

Марк Слоан из "Анатомии страсти"

Фото: кадр из сериала "Анатомия страсти"; режиссер - Роб Корн; производство - ABC Studios

Дэйн родился в Калифорнии в семье домохозяйки, отец работал дизайнером и архитектором. В детстве Эрик всерьез занялся спортом – водным поло, но благодаря участию в школьной постановке пьесы Артура Миллера "Все мои сыновья" твердо решил стать актером. Чтобы осуществить мечту, после окончания школы он переехал в Лос-Анджелес.

На экране Дэйн дебютировал в начале 1990-х. В то десятилетие отметился в основном в эпизодах. Первый успех пришел к нему благодаря второстепенной роли в культовом сериале "Зачарованные", который выходил с 1998-го по 2006-й. Впоследствии он появился в фильмах "Люди Икс: Последняя битва", "Марли и я" и "День святого Валентина". Однако настоящая слава пришла к Эрику благодаря популярному сериалу "Анатомия страсти", который впервые вышел в 2005 году.

Актер воплотил харизматичного пластического хирурга Марка Слоана, который был изначально задуман как второстепенный персонаж, но был настолько тепло принят фанатами, что впоследствии стал одним из главных героев проекта.

В 2019 году Дэйн снялся в драматическом сериале "Эйфория". Несмотря на уже диагностированное заболевание и проблемы со здоровьем, актер участвовал в съемках финального – третьего – сезона проекта, выход которого запланирован на апрель 2026-го.

По данным СМИ, с 2004-го Эрик был женат на коллеге Ребекке Гейхарт, в браке у пары родились две дочери. Однако в 2018-м журналисты сообщили, что актриса подала на развод, но супруги официально так и не расторгли брак. После новостей о неизлечимой болезни Дэйна пара воссоединилась.