Адам Сэндлер выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Дюваля

Легендарный американский актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни. Каким был его путь к славе и что о нем вспоминают коллеги, расскажет Москва 24.
"Для меня он был всем"
Легенда Голливуда Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет на своем ранчо в Вирджинии 15 февраля. Как сообщила в соцсетях супруга американского актера Лучиана Дюваль, "Боб мирно скончался дома, в окружении любви и заботы".
Актер Адам Сэндлер выразил соболезнования семье актера в своих соцсетях.
"Чертовский смешной. Чертовски сильный. Один из величайших актеров, которые у нас когда-либо были. С таким человеком можно разговаривать и смеяться. Я так сильно его любил, как и мы все. Так много легендарных фильмов", – написал он.
Актер сериала "Клан Сопрано" Майкл Империоли написал в своем блоге, что Дюваль был "одним из лучших в истории кино", а также "блестящим, гениальным и завораживающим в каждой роли".
В свою очередь, актер Алек Болдуин поделился в соцсетях видеороликом о влиянии Дюваля на кинематограф.
"Его талант просто сокрушает. И всякий раз, когда я смотрю фильмы с Дювалем, сцены с ним меня поражают", – сказал он.
Обладатель самых престижных наград
Роберт Дюваль родился в американском городе Сан-Диего. После окончания колледжа поступил в школу актерского мастерства в Нью-Йорке. Параллельно с учебой служил в театре Gateway Playhouse.
По данным СМИ, дебют актера в кино состоялся в 1959 году в эпизоде сериала "Побег из тюрьмы". Затем он играл в массовках, а в 1962-м получил второстепенную роль Артура Рэдли в ленте "Убить пересмешника". В 1969-м Дюваль снялся в камерной драме "Люди дождя" молодого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
Прорывной в карьере легенды Голливуда стала работа в культовой картине Джорджа Лукаса "THX 1138" в 1971-м. Но настоящую славу, популярность и первую номинацию на "Оскар" ему принесла роль хитрого консильери Тома Хагена в фильме Копполы "Крестный отец" в 1972-м. Спустя 2 года Дюваль вернулся к этому образу во второй части легендарной картины. Он также снялся в фильмах Копполы "Разговор", а также в картине "Апокалипсис сегодня", за которую получил вторую номинацию на "Оскар".
Всего Дюваль семь раз был выдвинут на получение престижной кинонаграды. В 1984-м он забрал заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие", воплотив на экране образ спившегося кантри-певца Мака Слэджа. Помимо этого, являлся обладателем BAFTA, двух "Эмми" и четырех "Золотых глобусов".
Также Дюваль сыграл множество исторических личностей, в том числе генерала Конфедерации Роберта Эдварда Ли в фильме "Боги и генералы" 2003 года, а также Иосифа Сталина в телефильме HBO "Сталин" 1992-го.
Помимо развития актерской карьеры, Дюваль занимался режиссурой и продюсерской деятельностью. Он написал сценарий, снял и сыграл главную роль в фильме 1997 года "Апостол", позже создал триллер "Убийственное танго" (2002) и драму "Дикие лошади" (2015).
На счету актера более 130 проектов, последние из которых датированы 2022 годом.