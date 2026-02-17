Адам Сэндлер выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Дюваля

Легендарный американский актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни. Каким был его путь к славе и что о нем вспоминают коллеги, расскажет Москва 24.

"Для меня он был всем"

Фото: AP Photo/Invision/Casey Curry

Легенда Голливуда Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет на своем ранчо в Вирджинии 15 февраля. Как сообщила в соцсетях супруга американского актера Лучиана Дюваль, "Боб мирно скончался дома, в окружении любви и заботы".





Лучиана Дюваль жена актера Роберта Дюваля Для всего мира он был актером, обладателем премии "Оскар", режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем. Его страсть к своему делу могла сравниться только с его глубокой любовью к персонажам, вкусной еде и умением общаться с людьми. В каждой из своих многочисленных ролей Боб отдавал все силы своим персонажам и истине человеческого духа, которую они олицетворяли.

Актер Адам Сэндлер выразил соболезнования семье актера в своих соцсетях.

"Чертовский смешной. Чертовски сильный. Один из величайших актеров, которые у нас когда-либо были. С таким человеком можно разговаривать и смеяться. Я так сильно его любил, как и мы все. Так много легендарных фильмов", – написал он.

Актер сериала "Клан Сопрано" Майкл Империоли написал в своем блоге, что Дюваль был "одним из лучших в истории кино", а также "блестящим, гениальным и завораживающим в каждой роли".

В свою очередь, актер Алек Болдуин поделился в соцсетях видеороликом о влиянии Дюваля на кинематограф.

"Его талант просто сокрушает. И всякий раз, когда я смотрю фильмы с Дювалем, сцены с ним меня поражают", – сказал он.

Обладатель самых престижных наград

Фото: кадр из фильма "Судья"; режиссер – Дэвид Добкин; производство – Warner Bros.

Роберт Дюваль родился в американском городе Сан-Диего. После окончания колледжа поступил в школу актерского мастерства в Нью-Йорке. Параллельно с учебой служил в театре Gateway Playhouse.

По данным СМИ, дебют актера в кино состоялся в 1959 году в эпизоде сериала "Побег из тюрьмы". Затем он играл в массовках, а в 1962-м получил второстепенную роль Артура Рэдли в ленте "Убить пересмешника". В 1969-м Дюваль снялся в камерной драме "Люди дождя" молодого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Прорывной в карьере легенды Голливуда стала работа в культовой картине Джорджа Лукаса "THX 1138" в 1971-м. Но настоящую славу, популярность и первую номинацию на "Оскар" ему принесла роль хитрого консильери Тома Хагена в фильме Копполы "Крестный отец" в 1972-м. Спустя 2 года Дюваль вернулся к этому образу во второй части легендарной картины. Он также снялся в фильмах Копполы "Разговор", а также в картине "Апокалипсис сегодня", за которую получил вторую номинацию на "Оскар".

Всего Дюваль семь раз был выдвинут на получение престижной кинонаграды. В 1984-м он забрал заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие", воплотив на экране образ спившегося кантри-певца Мака Слэджа. Помимо этого, являлся обладателем BAFTA, двух "Эмми" и четырех "Золотых глобусов".

Также Дюваль сыграл множество исторических личностей, в том числе генерала Конфедерации Роберта Эдварда Ли в фильме "Боги и генералы" 2003 года, а также Иосифа Сталина в телефильме HBO "Сталин" 1992-го.

Помимо развития актерской карьеры, Дюваль занимался режиссурой и продюсерской деятельностью. Он написал сценарий, снял и сыграл главную роль в фильме 1997 года "Апостол", позже создал триллер "Убийственное танго" (2002) и драму "Дикие лошади" (2015).

На счету актера более 130 проектов, последние из которых датированы 2022 годом.