Mash: причиной смерти адвоката Падвы стал инсульт

Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Прощание с ним состоится 12 февраля. Каким правозащитник был в жизни и в работе, читайте в материале Москвы 24.

"Хвалил – как будто медаль на грудь вешал"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Бер-Тамоева София

Заслуженный юрист РФ Генрих Падва скончался 9 февраля в возрасте 94 лет. По данным телеграм-канала Mash, причиной смерти стал инсульт.

Адвокат почувствовал себя плохо еще утром 7-го числа: он пожаловался сиделке на сильную головную боль и попросил обезболивающее. Помощница вызвала скорую, и в больницу юриста доставили уже в тяжелом состоянии. По информации журналистов, последние годы Падва страдал от болезни Паркинсона.

Прощание с юристом состоится в траурном зале Центральной клинической больницы 12 февраля, сообщается в его телеграм-канале.

Адвокат Максим Пашков отметил в своих соцсетях, что ему удалось недолго поработать со старшим коллегой, но это был бесценный опыт.

"Выдающийся адвокат. Профессионал высочайшего класса. Добрый – не добренький – человек. Могший наказать. Могший научить. Но если уж хвалил – как будто медаль на грудь вешал", – написал Пашков.



Журналист Ксения Собчак также написала в своем телеграм-канале о смерти выдающегося юриста, назвав его "легендой адвокатуры".

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай рассказала про общение с Падвой.

"Умер невероятный адвокат. Я была с ним лично знакома и, когда училась на юридическом, мечтала быть как он", – написала блогер.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева отметила, что Падва всегда выбирал самые сложные дела, сообщает News.ru.





Ева Меркачева член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Его позиция была такова, что процесс должен быть интересным. Поэтому среди тех, кого он защищал, есть очень темные личности. Ему казались интересны сами дела, фабула преступления, персонаж. Это показывает его как человека, который считал, что не стоит тратить жизнь на то, чтобы посвящать ее неинтересным процессам, за которые просто хорошо платят.

Правозащитник также отметила, что Падва не боялся защищать "персонажей", которые вызывали "отторжение общества или неприятие государства", потому что следовал принципу: у каждого человека есть права, независимо от того, что он совершил или в чем его обвиняют. Меркачева добавила, что своим подходом к делу адвокат вдохновил не одно поколение юристов.

По данным СМИ, Падва был высокооплачиваемым адвокатом, однако если дело его очень интересовало или волновало, он мог взяться за работу бесплатно.

Заслуженный юрист

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Генрих Падва родился в 1931 году в Москве. Сначала он получил высшее образование в Московском юридическом институте, а позднее заочно окончил исторический факультет Калининского педагогического института в Твери.

Он начал практиковать в 1953-м в Калининской (ныне Тверской) области. В 1971-м Падва стал членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года – членом ее президиума.

В 1989-м он занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР, который впоследствии был преобразован в Международный союз (содружество) адвокатов. В 2002-м Падва вошел в Адвокатскую палату Москвы.

Он активно способствовал введению в России моратория на смертную казнь: в 1999 году он представлял в Конституционном суде интересы одного из граждан, на основании заявлений которых было принято соответствующее решение.





Генрих Падва адвокат Смертная казнь – недопустимая в цивилизованном обществе мера наказания. Она не только не помогает в борьбе с преступностью, а наоборот, лишь усугубляет уровень жестокости в обществе.

Падва нередко работал с известными людьми. Среди его клиентов были бизнесмен Алишер Усманов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин, семьи барда Владимира Высоцкого и академика Андрея Сахарова и другие. Он также представлял интересы крупных газет, журналов, издательских домов, российских и иностранных компаний.

Падва был награжден золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры, а также является кавалером почетного знака "Общественное признание".