Где тонко: ученые выяснили, почему у птиц такие тощие лапы

Палеонтологи Техасского и Эдинбургского университетов опубликовали статью с названием "Почему у птиц такие тощие ноги?". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Любая птица в полете – образец грации и воплощение идеальной аэродинамики. Но понаблюдайте за воробьем, скачущим по тротуару, или вороной, вперевалку шагающей по клумбе, и станет понятно: для ходьбы эти существа не слишком приспособлены.

Конечно, существуют виды, успешно освоившие даже стремительный бег. Но подавляющее большинство птиц в "наземном режиме" вовсе не обладают изяществом балерины. Мало того, возникает вопрос: как они вообще поддерживают свой вес на таких тоненьких ножках?

Первая причина, по которой птичьи лапки выглядят непропорционально тонкими, заключается в… перьях. Кроме полета и утепления, у них еще одна задача – визуально увеличивать размер владельца. Вспомните известное видео с испуганной совой: с прижатыми к телу перьями она из крупного хищника мгновенно превращается в тонкий сучок. И наоборот, агрессивная птица, взъерошиваясь, увеличивает свой видимый размер в несколько раз. При этом ее нижние конечности покрыты плотно прижатыми чешуйками, что делает их смехотворно непропорциональными.

Но есть и вторая причина такого строения лап – они действительно сильно отличаются от ног других живых существ. Все дело в том, что птицы – одна из ветвей динозавров, выживших после падения метеорита 66 миллионов лет тому назад. Вот откуда взялись те самые чешуйки: это рудименты, оставшиеся от двуногих древних существ – тероподов.

Конечно, самым известным из них является хищный гигант тираннозавр, но в этой группе были и совсем маленькие представители размером буквально с воробья. И все они "ходили на носочках": если большинство современных млекопитающих стоят на пятках, то динозавры ходили на передней поверхности стопы, не касаясь земли задней. И если вы немного понаблюдаете, то поймете: птицы до сих пор передвигаются именно так.

Однако у динозавров на пятках все-таки было гораздо больше мышц. Как же получилось, что у птиц на нижней части лапы остались только кости, сухожилия и чешуйчатая кожа?



Причина – в способности летать. Как только эволюция наткнулась на этот механизм, он стал развиваться настолько бурно, что буквально подчинил себе все остальные системы организма. Чтобы летать, нужно максимально снизить вес – так птицы получили полые трубчатые кости. Необходимо и много энергии: по этой причине у пернатых есть уникальная система дыхания, позволяющая получать кислород как на вдохе, так и на выдохе.

Но главное – нужны мощные летательные мышцы, которые стали развиваться в ущерб остальной ткани. Грудь и крылья увеличивались, а ноги – уменьшались.

Конечно, не у всех птиц лапы тонкие, как спички. У пернатых, которые много времени проводят на земле или ведут хищный образ жизни, все еще сохранились относительно большие мышцы ног. А у крупных нелетающих птиц, таких как страусы и казуары, кроме бедра, заметно увеличены и икры, чтобы выдерживать беговые нагрузки и больший вес тела.

Но остальные представители группы, которых большинство, намного меньше зависят от ходьбы: вспомните хотя бы стрижей с их крохотными лапками. Существует даже миф, что стриж не способен взлететь с земли, поскольку не может оттолкнуться от нее ногами.

Другими словами, тощие птичьи лапы – это наследие динозавров, за миллионы лет изрядно "подсушенное" необходимостью летать. Возможно, еще через десяток миллионов лет они вообще исчезнут за ненадобностью.

Хотя…