Язык тела: ученые рассказали, зачем собаки виляют хвостом

Научное издание Biology Letters опубликовало обзорную статью, объединяющую более 100 исследований на тему "Почему собаки виляют хвостами". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ответ на вопрос: "Почему собака виляет хвостом?" – кажется нам до смешного очевидным. Потому что она испытывает положительные эмоции. Однако коллектив исследователей, состоящий из Сильвии Леонетти из Туринского университета, Тейлора Херша из Университета штата Орегон и Андреа Равиньяни из Римского университета Сапиенца, решил изучить эту тему более глубоко и обнаружил, что не все так просто.

Домашние собаки – это самый распространенный хищник в мире: численность их популяции оценивается в миллиард особей. По разным оценкам, люди одомашнили собак от 15 до 35 тысяч лет назад, а потому нет ничего удивительного в том, что эти два вида успели выработать достаточно разнообразные методы коммуникации. Собаки могут понимать около сотни слов, они способны считывать наши эмоции и настроение, в свою очередь, люди также "читают" собак по тембру лая, поведению и языку тела – и в первую очередь по хвосту. Восприятие человеком собачьих эмоций по хвосту настолько устоявшийся феномен, что мы наделяем этой способностью героев мультфильмов и даже некоторых роботов. В свою очередь, собаки не просто выработали "хвостовой язык" для общения с людьми, но и общаются с его помощью между собой.

Но исследования показали, что у этого "жеста" есть вариации. Наши четвероногие друзья виляют хвостом двумя способами – сдвигая его вправо и влево. Выяснилось, что "правый уклон" означает однозначно положительные эмоции, а вот левый – далеко не всегда. Хвост колышется слева, когда пес напряжен или находится в непривычной обстановке – например в присутствии незнакомого сородича.

Интересно, что виляние – признак, относящийся почти исключительно к собакам. Другие виды почти не прибегают к такому способу общения, даже ближайшие родственники собак, волки, машут хвостами намного реже. Был проведен эксперимент, в ходе которого детеныши диких волков и щенки биглей были выращены в одинаковых домашних условиях. Маленькие бигли начинали активно вилять хвостами уже через месяц после рождения, а волчата так и не освоили этот навык. При этом щенки на первых порах виляли влево, а когда привыкли к хозяину, виляние постепенно сместилось в правую сторону.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экспертами была собрана обширная база знаний, относящихся к собачьим хвостам. Например, оказалось, что виляние используется как сигнал "дай" по отношению к еде или игрушкам. Псы часто виляют хвостами при общении со знакомыми и незнакомыми людьми, но больше всего виляют в присутствии своих хозяев. Машут они хвостами и в ответ на несоциальные стимулы, иногда довольно забавные: лакомство, ласка, вентиляторы, пластиковые пакеты – при этом очевидно, что животное испытывает положительные эмоции или сильное возбуждение, но не страх или стресс.

Вообще хвосты – распространенная черта всех позвоночных, и при этом они используются с какой-то практической целью: помощь при передвижении (кенгуру), удержание равновесия (тушканчик), воздушный руль при прыжках (белка-летяга), отмахивание от насекомых (лошадь) и так далее. У видов, которым функциональность хвоста не нужна, они редуцируются до крохотных отростков. Интересно, что у собак хвост не несет никакой практической нагрузки, кроме социальной, и при этом он не выродился, а наоборот, развился в довольно крупный, важный и заметный орган. Исследователи делают вывод, что для этого вида значимость общения настолько высока, что это даже оказало влияние на течение его эволюции.

Одним словом, в такой простой штуке, как собачий хвост, заключено намного больше тайн и загадок, чем нам кажется. Возможно, со временем мы разгадаем их все.

Хотя...