Птица-говорун: как пернатые научились взаимодействовать с людьми

Международная группа орнитологов и антропологов опубликовала исследование, из которого следует, что африканские птицы из рода медоуказчиков выработали настоящую культуру общения с людьми. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Существует не так много видов животных, способных в прямом смысле слова общаться с человеком – целенаправленно и осознанно обмениваться информацией для достижения каких-то целей. Самыми развитыми в этой области считаются обезьяны, обученные языку жестов. На втором месте биологи расположили собак, которые могут, например, позвать хозяина, чтобы тот открыл им дверь или дал корма. На третьем – прирученные слоны, на четвертом – кошки.

Отдельным списком идут водные млекопитающие – дельфины и косатки. А среди птиц, условно способных к общению, считают попугаев и различных врановых, в первую очередь – воронов. На этом перечень обычно заканчивается. Но теперь ученые предлагают включить в него еще один вид птиц – медоуказчиков.

Эти небольшие и не очень яркие пернатые обитают в Африке, Индии, на Малакке и Борнео. Питаются они в основном насекомыми, но также едят воск: в их кишечнике живут бактерии и дрожжи, способные его перерабатывать. Существуют данные о том, что медоуказчик знает местоположение пчелиных гнезд на площади 250 квадратных километров от собственного жилища. Но добыть воск птицы не могут, поэтому они сформировали симбиоз с медоедами – животными, питающимися исключительно медом. Медоуказчики показывают им гнезда пчел, те их разоряют, а пернатые поедают воск и личинок.

В этой, казалось бы, идеальной схеме сотрудничества существует один, но очень серьезный недостаток: медоед – ночное животное, поэтому дневным птицам сложно с ним взаимодействовать. Поэтому медоуказчики нашли для себя другого помощника – человека. Такая кооперация сильнее всего развита в Африке, особенно в тех районах, где люди живут племенами и кормятся охотой и собирательством. Птицы приманивают человека, заставляя его следовать за собой к месту, где обитают пчелы. Люди собирают мед, оставляя пернатым проводникам пустые соты.



Но в отдельных регионах (например, на севере Мозамбика) общение человека и птицы перешло на следующий уровень. Люди подзывают медоуказчиков специальными звуками, демонстрируя, что собираются идти за медом. Дальше все идет по традиционной схеме, но в этом случае инициатива исходит от человека, а не от дикой птицы.

Можно было бы предположить, что "крылатые грабители пчел" просто определяют присутствие людей по исходящему от них шуму. Но звуки для "вызова" медоуказчика отличаются у разных племен и народов. Кто-то использует специальные громкие песни, кто-то – звукоподражание, кто-то – особенный свист. И самое интересное: птицы одного региона не реагируют на призывы, сделанные на другом "языке". То есть пернатые четко понимают контекст. Это говорит о том, что люди и медоуказчики формируют культурные традиции друг друга, утверждают авторы исследования.

Сегодня ученые считают, что говорить о "разумности" людей и "неразумности" животных и птиц невозможно. При этом системы передачи информации, логические связи, работа мозга разных видов отличается настолько, что с критериями человеческого мышления к другим видам подходить нельзя. Однако все обитатели Земли, обладающие достаточно сложной нервной системой, "разумны" в той или иной степени – просто мы не в состоянии их понять.

Хочется верить, что когда-нибудь эта стена падет и люди станут видеть в каждом живом существе собрата, достойного заботы и уважения.

Хотя…