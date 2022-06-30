Санкции могут быть расценены как акт международной агрессии – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, заявил, что при определенных обстоятельствах санкции могут быть расценены как акт международной агрессии.

"И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону", – приводит слова Медведева РИА Новости.

По его словам, санкции без решения ООН являются примером деградации международного права. Медведев подчеркнул, что ограничения, которые вводят западные страны, не могут называться санкциями, поскольку по смыслу статьи 41 Устава ООН такими действиями именуются только меры принуждения, принятые СБ ООН в отношении государства-правонарушителя.

"Мы их в таком качестве не признаем", – добавил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что цель санкций, которые вводят в отношении РФ страны Запада, – сделать как можно хуже большому числу обычных россиян.

"Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем – это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину", – пояснил Медведев.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам объединения изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине для восстановления страны.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров оценил предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Он назвал это воровством. Министр указал на то, что Евросоюз в вопросах внешней политики опирается только на линию Вашингтона. Он предположил, что должность главного дипломата в объединении могли бы даже ликвидировать из-за солидарности с навязанными США подходами.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что США продолжают вводить санкции против России, однако они не работают так, как ожидают американские власти.

