Небензя заявил, что США большей части делегации РФ не выдали визы для Генассамблеи ООН

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США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, визы получила часть, которая летит с министром.

Небензя подчеркнул, что Москва ждет скорейшей выдачи виз для остальной части делегации.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что визу накануне получил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию. По словам Захаровой, также вместе с делегацией в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН должны отправиться сопровождающие лица – эксперты, дипломаты, переводчики и технические специалисты.

