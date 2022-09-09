Полянский заявил, что забрать у РФ право вето в СБ ООН невозможно

Фото: ТАСС/Zuma

У РФ никто не сможет забрать право вето в СБ ООН, поскольку такого механизма нет, передает слова первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского РИА Новости.

По словам Полянского, подобный механизм разрушил бы организацию.

Он также добавил, что членам делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова все еще не выдали визы США для посещения Генассамблеи ООН.

"И раньше были ситуации, когда они давали визы под самый конец. Конечно, это с их стороны очень некрасиво. Они пытаются кивать на то, что у них посольство в Москве не в состоянии выполнять свои обязанности, что якобы мы его обескровили – что абсолютно не так", – заявил Полянский в эфире телеканала "Россия 1".

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Делегацию от РФ возглавляет Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что от США не поступало ответа по поводу визы для Лаврова. Захарова сообщила, что, если США "не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе".