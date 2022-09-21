Шольц заявил, что его раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС

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Фото: kremlin.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его раздражают дискуссии относительно вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Мы считаем, что это не та организация, которая вносит важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает этот вопрос", – заявил он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
На полях ГА ООН канцлер Германии и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Политики обсудили украинский конфликт и зерновое соглашение.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС в Самарканде. В ответ на вопрос журналиста политик подчеркнул, что Турция является частью мира, а не Востока или Запада, поэтому будет вести переговоры со всеми странами, включая Россию и Китай.
Саммит ШОС прошел в Узбекистане с 15 по 16 сентября. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Турецкий лидер отказался отчитываться перед ЕС за свое участие в саммите ШОС
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