Путин встретится на саммите ШОС с главами Индии, Турции и Азербайджана

16 сентября в Самарканде начался второй день работы саммита ШОС. У Владимира Путина запланированы встречи с главами Индии, Турции и Азербайджана.

Накануне российский президент провел переговоры с лидерами Китая, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Ирана и Пакистана. По итогам саммита участники подпишут Самаркандскую декларацию, где закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.