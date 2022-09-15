Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Владимир Путин прилетел в Узбекистан. Борт № 1 приземлился в Самарканде. 15 сентября там начинает работу саммит государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне в республику прибыли лидеры КНР, Ирана и Кыргызстана. Всего же в мероприятии ожидается участие 15 глав государств. На саммит также приедут президенты стран – наблюдателей – Белоруссии, Монголии и Ирана.

По мнению политологов, центральным событием будет встреча глав России и Китая. Ради непосредственной беседы с Владимиром Путиным Си Цзиньпин впервые за последние 2,5 года покинул родину. В предыдущий раз лидеры виделись в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV Олимпийских зимних игр.

Еще одним из наиболее важных пунктов саммита станет вопрос расширения ШОС. Уровень своего участия в ней намерены повысить 12 стран. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.