Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Фото: TACC/Анна Майорова

Военный журналист и ответственный редактор Независимого военного обозрения Дмитрий Литовкин скончался на 51-м году жизни в Москве. Об этом сообщается на сайте "Независимой газеты".

По данным издания, болезнь журналиста стала внезапной. Газета отметила, что в конце недели Литовкина ввели в искусственную кому, но его состояние не улучшилось.

"С Военно-морским флотом, со сферой контроля за вооружениями, с проблемами перевооружения армии новейшей техникой Дмитрий Литовкин был связан профессионально. Кроме того, он обладал незаурядной эрудицией в таких областях как ракетное оружие всевозможных классов, системы противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковые ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и других", – говорится в сообщении.

Мужчина работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья", а впоследствии – в "Красной Звезде, журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", "Известиях". Он также сотрудничал с ТАСС и телеканалами "Звезда" и "Царьград".

