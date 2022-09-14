Собянин выразил соболезнования в связи со смертью главреда "КП" Владимира Сунгоркина

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина.

"Не стало Владимира Сунгоркина – талантливого публициста, большого профессионала, мудрого руководителя. С его именем связана эпоха в жизни "Комсомольской правды". Ироничная и смелая, интересная и понятная, поистине народная газета, "КП" по праву является лидером российской прессы", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, любовь Сунгоркина к столице всегда находила отражение на страницах "Комсомольской правды". Он выразил уверенность, что светлая память о журналисте навсегда останется в сердцах его коллег, товарищей и миллионов читателей.

"Искренние слова сочувствия родным и близким Владимира Николаевича", – добавил Собянин.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.