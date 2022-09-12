Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

"Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Этот анклав, по словам президента, угрожает РФ.

Он также отмечал, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

