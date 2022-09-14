Генсек ООН обсудил с Путиным возможное продление "зерновой сделки"

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Генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с Владимиром Путиным возможное продление и расширение "зерновой сделки". Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, Гутерриш с российским лидером также обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, экспорт удобрений РФ и организацию миссии по установке фактов обстрела Вооруженными силами Украины СИЗО в Еленовке.
"В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию.<...> Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю", – приводит слова Гутерриша ТАСС.
Путин, в свою очередь, позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ и рассказал о мерах, которые принимает Москва для защиты объектов ЗАЭС. Во время разговора также подняли вопрос деятельности "неонацистских формирований", которые прибегают к террору в отношении противников киевского режима. Путин, в частности, напомнил об убийстве Дарьи Дугиной.
Генсек ООН добавил, что намерен продолжить обсуждение экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, сейчас мир не испытывает нехватки продовольствия, но может столкнуться с его дефицитом в следующем году, если не удастся обеспечить рынки удобрениями. При этом Гутерриш признал проблемы с распределением.
Он назвал угрозу голода в различных регионах в этом году реальной. Вместе с тем генсек ООН подчеркнул, что мировой голод начал возникать еще до пандемии. Гутерриш выразил мнение, что увеличение стоимости жизни сильнее всего бьет по беднейшим слоям населения.
В Кремле добавили, что обе стороны отметили важность обеспечения потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Антониу Гутерриш подробно информировал о предпринимаемых Секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи. Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее Гутерриш выразил мнение, что в настоящее время шансы заключения мирного соглашения по Украине минимальны. Он призвал стороны конфликта обменять всех военнопленных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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