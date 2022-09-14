Путин выразил соболезнования в связи со смертью главреда "КП" Сунгоркина

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина.

Президент назвал смерть Сунгоркина большой потерей для отечественной журналистики.

"Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что Сунгоркин был примером верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

Также соболезнования от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента, выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал смерть Сунгоркина большой утратой.

Соболезнования выразил и Сергей Собянин. По словам мэра, любовь Сунгоркина к столице всегда находила отражение на страницах "Комсомольской правды". Он выразил уверенность, что светлая память о журналисте навсегда останется в сердцах его коллег, товарищей и миллионов читателей.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

