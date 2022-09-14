Путин выразил соболезнования в связи со смертью главреда "КП" Сунгоркина

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина.
Президент назвал смерть Сунгоркина большой потерей для отечественной журналистики.
"Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что Сунгоркин был примером верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.
Также соболезнования от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента, выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал смерть Сунгоркина большой утратой.
Соболезнования выразил и Сергей Собянин. По словам мэра, любовь Сунгоркина к столице всегда находила отражение на страницах "Комсомольской правды". Он выразил уверенность, что светлая память о журналисте навсегда останется в сердцах его коллег, товарищей и миллионов читателей.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.
Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: