Омбудсмен Москвы назвала приоритетной задачей поддержку семей, потерявших близких в СВО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Поддержка семей, потерявших своих близких в специальной военной операции на Украине, является приоритетной задачей уполномоченных по правам человека, заявила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня мои коллеги говорили, что в их адрес поступали из Аппарата уполномоченного РФ обращения по тем людям, которые пропали на территории республик Луганска и Донецка. Поддержка их семей, помощь в поисках их близких – это наша приоритетная сегодня задача", – сказала она на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО.
По словам Потяевой, эти люди нуждаются как в материальной помощи, так и в поддержке трудовых прав. Она отметила, что вопрос защиты трудовых прав граждан является особенно актуальным в условиях беспрецедентного санкционного давления и ухода иностранных компаний с российского рынка.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому члены семей погибших в ходе спецоперации на Украине, в ДНР, ЛНР и в Сирии служащих Росгвардии получат по 5 миллионов рублей. При отсутствии членов семей выплата будет начисляться в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащих.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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