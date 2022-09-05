Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам на СВО – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин намерен поручить кабмину обеспечить трудовые гарантии россиянам, желающим принять участие в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как рассказал представитель Кремля, в Петропавлоске-Камчатском глава государства встретился с сотрудником регионального главка МЧС РФ, который рассказал, что хотел бы принять участие в СВО, но при этом пожаловался, что законом не предусмотрен длительный отпуск на такие случаи и что по возвращении ему не гарантируется прежняя должность в МЧС.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве", – отметил Песков.

В середине июля губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о создании добровольческого батальона "Тигр" для участия в спецоперации на Украине. Комментируя эту новость, Песков заявил, что создание таких отрядов является исключительно инициативой самих людей, однако она заслуживает самой высокой оценки.

