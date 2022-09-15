Очередь на прощание с Елизаветой II растянулась более чем на 6 км

15:14
Фото: AP/Yui Mok/Pool Photo
Очередь на прощание с британской королевой Елизаветой II в Лондоне растянулась почти на 6,5 километра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кабмин страны.
Отмечается, что очередь начинается от Вестминстерского дворца и доходит до Тауэрского моста. При этом в городе организовано дежурство сотни волонтеров "Скорой помощи Святого Иоанна".
По словам одного из представителей организации, горожане в очереди "присматривают друг за другом". Также многие просят у волонтеров обезболивающие препараты, так как у них начинают болеть ноги.
По информации британских властей, в основном граждане ведут себя спокойно и не пытаются влезть в очередь. Возможность прийти на прощание без очереди предоставлена членам парламента. С собой они могут привести до четырех человек.
Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.
Публичное прощание с Елизаветой II началось в Вестминстерском дворце
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