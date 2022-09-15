Папа Римский призвал не отказываться от диалога с РФ для решения ситуации на Украине

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Папа Римский Франциск призвал продолжать попытки диалога с Россией для урегулирования на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По его словам, возможность диалога необходимо дать всем. Он добавил, что всегда есть возможность, что в диалоге удастся что-то изменить или предложить другую точку зрения.

"Но я не исключаю диалога с любой державой, будь она в состоянии войны или является агрессором. Иногда диалог нужно вести вот так. Он воняет, но это нужно делать", – сказал папа Римский.

Он подчеркнул, что без шага вперед с открытой рукой закрывается единственная разумная дверь к миру.

Ранее папа Римский заявил, что миру необходимы лидеры, способные на международном уровне вести диалог. Понтифик призвал позаботиться об элементарном развитии мира. По его мнению, мир несет большую ответственность за тех, у кого нет власти.

