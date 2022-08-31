Папа Римский вновь заявил об уже идущей третьей мировой войне

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Папа Римский Франциск заявил, что в настоящее время мир проживает третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

"Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. Сегодня мы проживаем третью", – сказал он в ходе аудиенции с верующими из Польши.

Понтифик заявил, что память о прошлом должна побуждать людей взращивать мир в себе, в своих семьях, а также в общественной и международной жизни.

В июне Папа Римский Франциск заявил, что третья мировая война уже началась. Он выразил мнение, что необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие. Папа Римский назвал это бедствием.

Франциск напомнил, что сейчас конфликты продолжаются не только на Украине, но и в Нигерии, Конго и Мьянме. Он подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.