Папа Римский придерживается пророссийской позиции в вопросе конфликта на Украине – СМИ

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Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Таким мнением поделились в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине. В свою очередь, религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.

Как отметили авторы материала, западные политики и аналитики продолжают спорить о вине НАТО в эскалации конфликта.

Ранее Папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.