Папа Римский отметил необходимость способных вести диалог лидеров

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Миру необходимы лидеры, способные на международном уровне вести диалог, заявил Папа Римский Франциск на встрече с общественностью в столице Казахстана.

"Не нужно соперничать, не нужно укреплять противоположные блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне позволили бы народам понимать друг друга, вести диалог, создать новый дух Хельсинки, поддерживать этот дух, развивать многосторонность, создавать более стабильный и мирный мир, думать о будущих поколениях. Нужно большое понимание, терпение и диалог со всеми", – приводит "Интерфакс" его слова.

Понтифик призвал позаботиться об элементарном развитии мира. По его мнению, мир несет большую ответственность за тех, у кого нет власти.

"Особенно в тех странах, где происходят различные кризисы, или природные, или политические. Речь идет не только о том, чтобы заботиться о собственных интересах", – добавил он.

Папа Римский также отметил важность понимания, что проблема одного человека является проблемой всех.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в настоящее время мир проживает третью мировую войну.

Понтифик заявил, что память о прошлом должна побуждать людей взращивать мир в себе, в своих семьях, а также в общественной и международной жизни.