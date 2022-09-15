Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Борки в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Оперштаб региона в своем телеграм–канале.

"Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", – говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничное село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, администрация Белгородского района, в котором расположено село, организовала эвакуацию местных жителей. Губернатор пояснил, что граждан вывозят на безопасное расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

