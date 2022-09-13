Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Шелаево со стороны Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Село Шелаево Валуйского городского округа было обстреляно со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате пострадали двое мирных жителей. Они получили легкие ранения.

После оказания медицинской помощи пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики расстреливали пустое село Журавлевка. Разрушения зафиксировали в школе, Доме культуры и администрации. По словам Гладкова, ВСУ обстреливали пустое село, в котором остались только старики 80–90 лет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

