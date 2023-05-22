Премьер-министр Индии призвал реформировать ООН

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ООН и Совет Безопасности организации должны отражать реалии современного мира, иначе останутся "говорильней". Об этом сообщает The Economic Times.

"Это вопрос анализа. Почему нам приходится говорить о мире и стабильности на разных форумах? Почему ООН, которая была создана с идеей установления мира, сегодня не преуспевает в предотвращении конфликтов?", – выступил Моди на саммите G7 в Хиросиме.

По словам премьер-министра Индии, институты, которые были созданы в прошлом веке, уже не соответствуют системе 21 века. Моди считает, что организация должна отражать голоса и стран глобального юга.

В случае, если реформ не будет, то ООН и Совбез так и будут только говорить о предотвращении конфликтов, и организация останется "говорильней", резюмирует политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что назрела реформа Совбеза ООН. По его словам, необходимо принимать решение по поводу постоянной недопредставленности развивающихся государств, так как сегодняшний состав Совбеза ООН является нерепрезентативным.