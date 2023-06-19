В МО РФ заявили о риске распространения лихорадки Западного Нила после ЧП на Каховской ГЭС

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После подрыва ВСУ Каховской ГЭС и подтопления после этого Херсонской области сохраняется риск появления очагов лихорадки Западного Нила. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", – сказал он.

Кириллов также сообщил о росте заболеваемости птичьим гриппом на территории России. Он связал это с миграцией перелетных птиц с Украины. Дело в том, что Харьковский институт ветеринарной медицины в рамках американских проектов изучал передачу вирусов за рубеж с помощью птиц.

Так, по его словам, в 2015 году птичий грипп в РФ не фиксировался вовсе, и только с начала текущего года было выявлено 45 вспышек инфекции.

Также начальник войск РХБЗ затронул деятельность непосредственно американских биолабораторий. Он заметил, что причина их переноса в третьи страны, в том числе и на Украину, кроется в крайне высоком риске аварий. Их присутствие уже привело к ухудшению эпидемической обстановки в районах размещения, заметил Кириллов.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело.

В результате подтопления региона, по последним данным, погибли 35 человек. Сумма ущерба от инцидента оценивается в 1,2 миллиарда рублей. ЧП на ГЭС отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.



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