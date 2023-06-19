Более 1,6 тыс жителей Херсонской области получили выплаты после подрыва Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Больше 1,6 тысячи жителей Херсонской области получили денежные выплаты, назначенные в связи с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств РФ.

"Материальную помощь уже получили 1 635 человек на общую сумму 16 миллионов 350 тысяч рублей", – рассказал собеседник агентства.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело.

В результате подтопления региона, по последним данным, погибли 35 человек. Сумма ущерба от инцидента оценивается в 1,2 миллиарда рублей. ЧП на ГЭС отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.



Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля