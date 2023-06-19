Вода отступила из 12 населенных пунктов Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вода, которая затопила территорию Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, отступила из 12 населенных пунктов региона. Информацией об этом замгубернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

По предварительным данным, отметила она, вода отпустила от 9 тысяч жилых домов.

Плотина Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. ЧП стало причиной затопления населенных пунктов Херсонской области. В этой связи российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Согласно последней информации, после взрыва скончались 35 человек. Была названа сумма ущерба от ЧП – 1,2 миллиарда рублей. В МЧС происшествие отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля