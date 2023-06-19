В Белом доме отказались делать выводы, кто взорвал Каховскую ГЭС

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США пока не пришли к выводу о том, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС и кто несет за это ответственность, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной", – приводит ТАСС ее ответ на соответствующий вопрос.

В ночь на 6 июня украинские войска совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Число госпитализированных в результате катастрофы превысило 100 человек. Врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что за все время с подтопленных территорий были эвакуированы 8,1 тысячи человек, в том числе 583 ребенка.

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