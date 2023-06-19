Число госпитализированных в Херсонской области после ЧП на ГЭС превысило 100 человек

Фото: МЧС России/ТАСС

До 110 человек увеличилось число госпитализированных в Херсонской области после подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В Херсонской области продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. <...> 110 человек госпитализированы в медицинские учреждения", – написал он.

Сальдо также отметил, что за последние сутки с пострадавших территорий эвакуировали 346 человек, а за все время – 8,1 тысячи человек, в том числе 583 ребенка. Сотрудники регионального Минздрава вакцинировали порядка 2,3 тысячи местных жителей, добавил он.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся почти 2 тысячи человек. К настоящему времени вода ушла из 12 населенных пунктов, где в сумме расположено более 9 тысяч жилых домов.

Ранее стало известно, что материальную помощь получили уже 1 635 жителей затопленных районов. Общая сумма предоставленных им средств оценивается в более чем 16 миллионов рублей.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело.

В результате подтопления региона, по последним данным, погибли 35 человек. Сумма ущерба от инцидента оценивается в 1,2 миллиарда рублей. ЧП на ГЭС отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.



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