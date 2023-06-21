Число погибших в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 41

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Число погибших в результате диверсии на Каховской ГЭС и подтопления территорий Херсонской области выросло до 41. Об этом рассказал глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

"К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", – говорится в его публикации.

Плотина Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Гидроэлектростанция расположена на Днепре, ЧП стало причиной затопления Херсонской области. Врио главы региона Владимир Сальдо рассказал, что за все время с подтопленных территорий были эвакуированы 8,1 тысячи человек, в том числе 583 ребенка.

В МЧС происшествие отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают украинских военных, которые причастны к подрыву Каховской ГЭС.



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