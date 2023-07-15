Планы ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС провалились – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Каховская ГЭС | Подорвана | Разрушена"

Планы командования украинских войск (ВСУ) воспользоваться ситуацией после устроенной ими катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Планы командования формирований ВСУ воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились", – отметил Сальдо в свое телеграм-канале.

В последний месяц противнику был дан решительный отпор, ВСУ понесли большие потери, особенно среди военных, которые участвовали в действиях на левом берегу Днепра, уточнил Сальдо.

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