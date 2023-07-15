На угледарском направлении "исчезла" иностранная техника – командир "Каскада"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На угледарском направлении больше не видно иностранной техники, которая ранее находилась на нем в большом количестве, с ее помощью Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населенных пунктов, сообщил РИА Новости командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным Зима.

"Чувствуется, что противник выдыхается и, анализируя последний месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал зарубежную технику для продвижения, тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли существенные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники в настоящее время мы не наблюдаем", – отметил он.

Командир также сообщил, что сейчас ситуация на угледарском направлении все еще сложная, но противник пытается наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

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