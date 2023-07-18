Число госпитализированных из-за ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 158

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Еще двое человек поступили в медицинские учреждения в течение прошедших суток, число госпитализированных в результате аварии на Каховской ГЭС выросло до 158 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отмечается, что порядка 12,5 тысячи человек уже вакцинировались от ряда кишечных инфекций, 347 объектов различного назначения, из которых ушла вода, были подвергнуты специальной обработке.

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Спасатели продолжают процедуры по обеззараживанию ранее подтопленных территорий. Из-за большого количества воды в регионе есть риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Согласно последним данным экстренных служб, число жертв разрушения гидроэлектростанции достигло 55 человек.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявлял, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена, так как она играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов.

Он подчеркнул, что от ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. Гидроэлектростанция также необходима для сельскохозяйственного производства и водоснабжения жителей.



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